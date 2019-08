Tragedia in spiaggia: malore sotto l'ombrellone, muore di fianco alla moglie

Tragedia in spiaggia martedì mattina. Un 54enne della provincia di Reggio-Emilia, mentre si trovava sotto l'ombrellone insieme alla moglie nella spiaggia della Bassona, intorno alle 11 è stato colto da un malore improvviso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco per l'eventuale trasporto fino all'ambulanza. I sanitari hanno subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco all'uomo, andato in arresto, e sono andati avanti per circa tre quarti d'ora, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri forestali.