Dramma sui binari: perde la vita travolta da un treno

Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì lungo i binari. Una donna, intorno alle 13.15, ha perso la vita poco prima della stazione di Mezzano, all'altezza del passaggio ferroviario di via Argini, investita dal treno regionale Tper 6470 proveniente da Ravenna e diretto a Ferrara e atteso nella stazione estense per le 14.24. Il macchinista, nonostante il tentativo di frenata, non ha potuto evitare l'impatto e la donna, una 45enne italiana residente nel ravennate, è morta sul colpo. La vittima sarebbe arrivata sul posto con la propria auto, che avrebbe parcheggiato nei pressi del passaggio ferroviario prima di compiere l'estremo gesto.

Sul posto si sono precipitati gli uomini della Polizia ferroviaria, i Carabinieri e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Per i rilievi di legge è intervenuta anche la Scientifica di Ravenna. La circolazione ferroviaria è stata interrotta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per consentire i rilievi e il treno coinvolto nell'investimento è ripartito intorno alle 14.55. Diversi treni regionali hanno subito ritardi o parziali cancellazioni. La circolazione è poi tornata regolare intorno alle 15.25.

Foto Massimo Argnani