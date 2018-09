Tragedia sul lavoro: muore schiacciato sotto il peso del trattore davanti alla moglie

Ha perso la vita sotto lo sguardo della moglie, che non ha potuto fare nulla per salvarlo. Bruno Briccolani, agricoltore di 59 anni di Bagnacavallo, è deceduto giovedì sera mentre stava lavorando in un fondo agricolo dell'azienda di via Forma che gestiva insieme ai tre fratelli. Dalle prime ricostruzioni, in corso d'accertamento da parte di Carabinieri e ispettori della Medicina del lavoro dell'Ausl Romagna, sembrerebbe che a un certo punto il trattore abbia iniziato a muoversi autonomamente, sebbene il 59enne fosse sceso. Nel tentativo di fermarlo, l'agricoltore sarebbe stato travolto dal pesante mezzo, finendo schiacciato. Il tutto davanti allo sguardo della moglie, che ha subito dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario, dopo alcuni tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Dell'accaduto è stato informato il pm di turno Stefano Stargiotti, che ha posto sotto sequestro il mezzo agricolo.