L'ultimo saluto a "Piro" nella sua amata polisportiva: fissati i funerali

Si svolgono martedì i funerali di Vincenzo Piretto, "Piro" per gli amici, 50enne presidente della Polisportiva di Porto Fuori e dell'associazione Sagra de Caplèt, morto domenica pomeriggio a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. L'uomo lascia la moglie e due figli. Alle 15.15 è prevista la partenza dalla camera mortuaria verso la chiesa di Santa Maria in Porto Fuori; qui alle 15.45 si svolgerà la Messa funebre, infine il corteo partirà verso la sede della Polisportiva di Porto Fuori, mentre la salma sarà tumulata nel cimitero di Ravenna.