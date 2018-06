Malore improvviso, muore a 50 anni l'instancabile volontario: "Ora vola alto"

Quella di Vincenzo è una di quelle morti che lasciano attonite tutta la città. Si è spento domenica pomeriggio, intorno alle 15, Vincenzo Piretto, 50enne presidente della Polisportiva di Porto Fuori e dell'associazione Sagra de Caplèt, a causa di un aneurisma celebrale fulminante che non gli ha lasciato scampo. "Questa volta ci hai proprio fregati - lo ricordano increduli gli organizzatori della sagra - Lo sappiamo che il tuo Direttivo aveva bisogno di un Presidente, ma non doveva sottrarci il nostro! Vincenzo, vola alto... ce la puoi fare anche lì". Condoglianze alla famiglia sono arrivate anche dal Comitato cittadino di Porto Fuori, paese in cui viveva l'uomo e dove la scomparsa ha lasciato tutti senza parole.