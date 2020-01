Palombaro di 43 anni muore mentre lavora negli abissi dell'Angola

È morto mentre si trovava a una profondità di poco più di 80 metri Wolfrang Galletti, il palombaro triestino di 43 anni deceduto tragicamente in Angola il 27 dicembre. La notizia della drammatica scomparsa, la cui dinamica è ancora al vaglio, è stata riferita ai famigliari dalle autorità locali.

Galletti, operatore tecnico subacqueo altofondaista, più comunemente palombaro, stava lavorando in un cantiere dell'azienda ravennate Rana Diving spa in territorio angolano. Secondo fonti vicine, il giovane triestino "era occupato nelle operazioni di riparazioni subacquee di una sea-line quando, per dinamiche non ancora ben chiare e definite, è rimasto schiacciato".

A nulla è valso il soccorso iperbarico, il tempestivo intervento dei colleghi sul posto e i "prolungati tentativi di rianimarlo". Il corpo di Wolf, così soprannominato da chi condivideva la professione, è giunto in superficie "privo di segni vitali". Wolfrang, con 20 anni di esperienza alle spalle, è morto il giorno prima del suo compleanno.

La notizia su TriestePrima