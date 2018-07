Mosaici e astronavi di Star Wars in lego: un mare di mattoncini a Cervia

Grande successo per Mattoncini a Cervia 2018, la tre giorni di lego svoltasi all'interno dei Magazzini del Sale lo scorso weekend, organizzata e curata dal gruppo Romagna Lug con il patrocinio del Comune di Cervia. Anche quest'anno Romagna Lug ha ottenuto ottimi riscontri in termini di affluenza confermando le presenze delle passate edizioni; i visitatori hanno potuto ammirare centinaia di opere realizzate con i famosi mattoncini colorati mostrando affetto ed entusiasmo con commenti positivi per la manifestazione, svoltasi all'interno di una location suggestiva e ancora più ampia.

Numerose le tematiche esposte: una grande City comunitaria, Star Wars, diorami space, castle e balneari, Supereroi, Elves, Luna Park con giostre in movimento, Brickheadz, Technic e molto altro ancora. Romagna lug è un gruppo di ragazzi che uniti da questa comune passione, organizzano manifestazioni a tema Lego in varie zone della nostra regione, sempre a ingresso gratuito, con l'unico scopo di divertirsi, stare insieme, fare entusiasmare il pubblico e cercare di trasmettere anche a loro la propria voglia di costruire e sviluppare la fantasia di fronte ad una montagna di mattoncini dalle più svariate forme e colori.