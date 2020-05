Il ritorno dei mosaici: riaprono i monumenti gestiti dall’Opera di Religione

Riapriranno al pubblico lunedì 8 giugno i 5 monumenti Unesco gestiti dall’Opera di Religione (Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e Museo Arcivescovile). Come previsto dal Dpcm del 17 maggio 2020 per l’emergenza Coronavirus, sono state introdotte nuove disposizione per l’accesso ai monumenti.

Numero massimo di visitatori. Gli accessi saranno contingentati e la prenotazione sarà obbligatoria nei monumenti dell’Opera, con un orario d’ingresso per ogni sito. È previsto quindi un numero massimo di visitatori e un tempo di visita differenziato a seconda del monumento: 60 persone ogni 30 minuti (con tempo di visita di 25) per San Vitale, il museo Arcivescovile e Sant’Apollinare Nuovo. Il mausoleo di Galla Placidia e il Battistero Neoniano (i due monumenti di minori dimensioni) potranno accogliere solo 10 persone ogni 10 minuti, che dovranno munirsi di un biglietto speciale con pagamento di un supplemento di 2 euro per la gestione del flusso dei visitatori.

I biglietti saranno acquistabili: all’Ufficio Prenotazioni (per singoli e gruppi) dal 1° giugno; attraverso la biglietteria online (solo per singoli) dall’8 giugno; nelle biglietterie situate in ogni complesso monumentale (per singoli e gruppi) dall’8 giugno.

Norme di comportamento. Ai visitatori sono poi richieste per l’accesso ai monumenti una serie di norme di comportamento che recepiscono l’ultimo Dpcm e le conseguenti norme regionali: vietato l’ingresso a chi presenta sintomi influenzale o con temperatura superiore ai 37,5° o ha avuto contatti con persone malate di Covid-19, l’accesso è consentito solo a chi indossa la mascherina coprendo bene naso e bocca, è necessario igienizzarsi le mani con il gel a disposizione in tutti i siti museali, nel monumento occorre prendere posto dove viene indicato e i genitori devono tenere accanto a sé i bambini con età inferiore a 14 anni; mantenere la distanza tra un visitatore e l’altro di almeno un metro, rispettare la capienza massima e i limiti di tempo di visita specificati, evitando assembramenti dentro e fuori l’edificio

Visite guidate. All’interno dei monumenti diocesani sono consentite le visite guidate esclusivamente con l’utilizzo di radioguide whysper in modo da permettere ai turisti di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Le radio guide sono obbligatorie per visite guidate oltre le 5 persone.

Nei book-shop. All’interno delle biglietterie e dei book-shop si può accedere 1 persona per volta ed è obbligatorio il pagamento elettronico. Per l’accesso ai punti vendita e la consultazione della merce in vendita sono obbligatori i guanti, oltre che la mascherina. I monumenti saranno aperti al pubblico con orario estivo, dalle ore 9 alle ore 19. Info e prezzi: www.ravennamosaici.it