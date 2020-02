"Mosaico in tour" premia gli imprenditori balneari che promuovono il mosaico

“Mosaico in tour”, per il tredicesimo anno, premia gli stabilimenti balneari e le strutture impegnate nella promozione turistica e culturale del territorio attraverso l’iniziativa estiva che vede più di cento laboratori di mosaico svolgersi durante l’estate lungo la costa romagnola in spiaggia, in hotel e nei campeggi. Il premio consiste in un manufatto in mosaico realizzato a mano e la premiazione sarà, come è ormai consuetudine, alla Fiera dei balneari a Ravenna che è prevista il 19 e il 20 febbraio 2020 al Pala de Andrè per l’apertura ufficiale della stagione balneare, tradizionale appuntamento organizzato dalla Cooperativa Bagnini Ravenna, alla presenza dell’amministrazione comunale di Ravenna e dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa “Mosaico in tour” porta in spiaggia, nei campeggi e negli hotel veri e propri corsi di mosaico con insegnanti, strumenti professionali, artisti e tessere di vetro colorato. I corsi sono nati dall’idea dell’associazione “Il Cerbero” che opera attivamente da molti anni nella promozione turistica caratterizzata dal legame tra spiaggia e cultura e per diffondere il valore del patrimonio culturale legato al territorio di Ravenna qual è il mosaico.

“In 13 anni sono più di 5.500 i bambini hanno partecipato ai laboratori di mosaico di “Mosaico in tour” che si svolgono durante l’estate nelle strutture ricettive nel tratto di costa che va da Comacchio a Cesenatico – ha affermato Silvana Costa, presidente del “Cerbero” - Sono numeri che non si sarebbero potuti realizzare se le strutture ricettive del turismo non avessero accolto questi divertenti e istruttivi corsi che raccontano e promuovono l’arte del mosaico di Ravenna nel mondo del turismo. Da qui l’idea del premio”.