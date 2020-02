'Mosaico in tour', premiati gli imprenditori balneari che promuovono il mosaico

“Mosaico in tour”, per il tredicesimo anno, ha premiato gli stabilimenti balneari e le strutture impegnate nella promozione turistica e culturale del territorio attraverso l’iniziativa estiva che vede più di cento laboratori di mosaico svolgersi durante l’estate lungo la costa romagnola in spiaggia, in hotel e nei campeggi. Il premio consiste in un manufatto in mosaico realizzato a mano e la premiazione è stata, come è ormai consuetudine, alla Fiera dei balneari a Ravenna 2020 in corso al Pala de Andrè, apertura ufficiale della stagione balneare, tradizionale appuntamento organizzato dalla Cooperativa Bagnini Ravenna, alla presenza dell’amministrazione comunale di Ravenna e dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa “Mosaico in tour” porta in spiaggia, nei campeggi e negli hotel veri e propri corsi di mosaico con insegnanti, strumenti professionali, artisti e tessere di vetro colorato. I corsi sono nati dall’idea dell’associazione “Il Cerbero” che opera attivamente da molti anni nella promozione turistica caratterizzata dal legame tra spiaggia e cultura e per diffondere il valore del patrimonio culturale legato al territorio di Ravenna qual è il mosaico.

“In 13 anni sono più di 5.500 i bambini che hanno partecipato ai laboratori di “Mosaico in tour” durante l’estate nelle strutture ricettive nel tratto di costa che va da Comacchio a Cesenatico – spiega Silvana Costa, presidente dell’associazione Il Cerbero - Sono numeri che non si sarebbero potuti realizzare se le strutture ricettive del turismo non avessero accolto questi divertenti e istruttivi corsi che raccontano e promuovono l’arte del mosaico di Ravenna nel mondo del turismo. Da qui l’idea del premio”. E sono già molte le prenotazioni per avere i laboratori la prossima estate, complice anche l’apertura anticipata degli stabilimenti balneari che alzano il sipario per la Pasqua quest’anno prevista il 12 aprile.

Le strutture premiate

Camping Marina, Punta Marina Terme, RA

Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE

Camping Adriano, Punta Marina Terme, RA

Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, RA

Bagno Toto, Marina di Ravenna, RA

Bagno Vela, Punta Marina Terme, RA

Bagno Gallanti, Pomposa, FE

Bagno Riva Verde, Punta Marina Terme, RA

Hotel Baya, Milano Marittima, Cervia, RA

Bagno MI.MA, Milano Marittima, Cervia, RA

Bagno Tiziano Punta marina Terme, RA

Bagno Nautilus Punta Marina Terme, RA

Bagno Milano, Lido di Savio, Ravenna, RA

Bagno Virtual Beach, Milano Marittima, Cervia, RA

Camping Piomboni Marina di Ravenna, RA

Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE

Bagno Nettuno, Lido di Savio, RA

Bagno Dombachi, Pinarella Cervia