Mosaico, pittura, fotografia e oreficeria: open week all'Accademia di Belle arti

"Pensi all’arte per il tuo futuro?": è la domanda che l’Accademia di Belle Arti rivolge agli studenti che da lunedì 5 a venerdì 9 marzo, dalle 9 alle 17, vorranno partecipare all’open week per visitare le sue aule e i suoi laboratori e conoscerne l'offerta formativa. Si tratta di un’occasione per scoprire i corsi del Triennio di Arti-Visive Mosaico che registrano numerose opportunità espressive (mosaico, pittura, scultura, decorazione) oltre alle nuove tecnologie (fotografia, video) e a corsi particolari come quello di oreficeria. Chi ha già conseguito un diploma o una laurea di primo livello potrà invece optare per il Biennio specialistico unico in cui la ricerca musiva contemporanea si coniuga con il design urbano, con il restauro, il design del gioiello.