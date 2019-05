Vandali allo stabilimento balneare di Marina di Ravenna: "Siamo senza parole"

Si è salvato dal maltempo, ma non dai vandali che hanno deciso di fare incursione all'interno dello stabilimento balneare per rovesciare tavoli e sedie. E' quanto successo nei giorni scorsi al 'Mosquito coast 20' di Marina di Ravenna, che ha denunciato l'episodio pubblicando le foto del bagno sottosopra sulla propria pagina Facebook. "Siamo senza parole, ma restiamo consapevoli che la mamma degli imbecilli resta sempre incinta - scrivono i gestori nel post - Preghiamo per voi. Ps: le nove telecamere funzionano tutte". Si potrà quindi cercare di risalire ai colpevoli tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento balneare.