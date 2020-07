Mostra su Dante a Forlì, de Pascale: "Derby sbagliato: c'è stato un lavoro di squadra"

Per il sindaco Michele de Pascale il "derby" tra Forlì e Ravenna nato dopo l'annuncio della mostra dedicata a Dante al San Domenico in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta è "una lettura molto sbagliata". E' lo stesso primo cittadino ravennate a commentare la polemica direttamente da Firenze, dove giovedì mattina è stata presentata la futura mostra forlivese.

"C'è stato invece un lavoro di squadra - precisa de Pascale - Quando c'è qualcosa di positivo in una città della Romagna, nelle altre città scatta l'invidia prima ancora di vedere gli eventuali punti di contatto e di collaborazione. Ravenna ha una grande specializzazione negli eventi dal vivo, Forlì invece da quando ha iniziato a investire in cultura ha puntato sui momenti espositivi. Questo non significa che Forlì non faccia musica dal vivo nè che Ravenna rinunci alle mostre, però ci sono delle specializzazioni. Forlì non ha mai fatto, ad esempio, il Forlì Festival in concorrenza al Ravenna Festival".

Il sindaco della città dei mosaici ha inoltre annunciato che "tutti i visitatori della mostra di Forlì potranno avere un biglietto gratuito per il riallestimento del museo dantesco nei Chiostri francescani che Ravenna vuole fare coinvolgendo tutta la Romagna. La mostra porterà grandi benefici, e anche Rimini si sta organizzando per valorizzare la figura di Francesca da Rimini". Sulla mostra è intervenuto anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che l'ha definita "un appuntamento imperdibile. Dopo un anno così tragico, programmare il 2021 è un sollievo. Forlì cercherà di essere degna di collaborare con gli Uffizi di Firenze".