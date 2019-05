Mostre e simulazioni per l'open day della Polizia locale della Bassa Romagna

Sabato 4 maggio al Parco Togliatti a Bagnacavallo si terrà, a partire dalle 9, la quinta edizione dell'open day della Polizia Locale della Bassa Romagna. L'iniziativa sarà l'occasione per conoscere le attività che vengono quotidianamente effettuate dalla Polizia Locale con un focus particolare sulla gestione delle emergenze di Protezione Civile.

Alle 9 è prevista l’apertura degli stand espositivi della Polizia Locale della Bassa Romagna, della Protezione civile, oltre all’apertura del percorso ciclistico e sulla gestione delle emergenze per bambini. Attrazione principale di questa edizione sarà infatti un percorso realizzato dai volontari della Protezione Civile per far sperimentare ai bambini il corretto comportamento da tenere in caso di emergenza. Inoltre sarà attivo un percorso dedicato all’uso della bicicletta, nel quale mettere alla prova le proprie capacità, imparare e divertirsi. Infine, fino a conclusione della manifestazione, prevista per le 12, ci sarà l’esposizione di veicoli della Polizia locale e della Protezione Civile e delle loro strumentazioni.

Nell’ambito della manifestazione saranno anche esposti i disegni realizzati dai bambini delle scuole medie di Bagnacavallo ai quali è stato chiesto di esprimere liberamente la propria visione dell’emergenza, attraverso una reazione o un’emozione, per dare voce anche al punto di vista dei più piccoli su un tema che non va sottovalutato e su cui tutti devono essere correttamente informati. I disegni più belli saranno selezionati da un giuria di “esperti” e i vincitori parteciperanno ad un’uscita didattica accompagnati dagli agenti di Polizia Locale e dai volontari di Protezione Civile della Bassa Romagna.

Il corpo unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna opera quotidianamente per garantire il presidio del territorio su molteplici aspetti che passano dalla sicurezza stradale e dalla prevenzione e l’intervento contro il degrado urbano, al controllo dei centri urbani e commerciali, agli interventi in emergenza fino alle attività di educazione civica nelle scuole. Oltre alle note attività di controllo della circolazione stradale e di controllo del territorio, la Polizia Locale rappresenta anche la prima unità di intervento in caso di emergenze di Protezione Civile. Lavorando in stretto contatto con i gruppi volontari e il coordinamento centrale, interviene sulle zone colpite da eventi atmosferici e calamitosi per la messa in sicurezza e la salvaguardia dei cittadini. La manifestazione è ad accesso libero e gratuito, per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Polizia Locale della Bassa Romagna. L’evento è stato organizzato dal Corpo unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione della Protezione Civile della Bassa Romagna, degli Assistenti Civici della Bassa Romagna, Associazione Ciclistica Cotignolese e Bassa Romagna Catering.