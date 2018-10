In giro per i negozi del centro a bordo della moto, ma era rubata: denunciato

Si aggirava per il centro storico a bordo della moto rubata. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 31enne tunisino per il reato di ricettazione. Sabato pomeriggio gli agenti di una volante che si trovavano in via Narsete, a Ravenna, per effettuare un controllo hanno notato una persona transitare a bordo di ciclomotore. Quest’ultima, dopo essersi fermata, ha parcheggiato la moto a pochi metri dai poliziotti per poi entrare in un negozio.

Una rapida verifica della targa in banca dati ha rivelato che il mezzo era stato rubato a Savignano sul Rubicone verso la fine di giugno. I poliziotti sono immediatamente entrati nel negozio, dove hanno fermato l'uomo che era stato visto alla guida del ciclomotore, un tunisino di 31 anni in regola con le norme sul soggiorno, già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti gli stupefacenti. Interrogato sul possesso del ciclomotore, l'uomo non avrebbe saputo dare una plausibile spiegazione. Pertanto il 31enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

LE NOTIZIE DI OGGI