Motori ed evoluzione: stuntman da Ravenna all'Arabia Saudita per un super show

Da Ravenna all'Arabia Saudita per un evento speciale, il "Riyadh Season". Un cast di venti persone tra stuntman, presentatori e tecnici animerà una festa che si sviluppa in 12 zone della città dedicate a oltre 100 eventi distribuiti in 70 giorni di festeggiamenti (tra cui addirittura uno spettacolo del Cirque du Soleil). La Stuntmanshow Productions, azienda specializzata nella produzione di spettacoli, realizzerà "Police Accademy", un singolare stunt show con l’ausilio dei suoi fidati piloti di auto e moto (Marco Giony, Matteo Andreella, Victor Bujeac, Davide Iannaccone, Domenico Tarantini, Mario Cano Juan Luis Fraile, Edoardo Rodrigez e Marcos Jose Cagliostro). due presentatori (Davide Padovan e Christian Seminara), attori e tecnici (Giuseppe Arizza, Marco Valtancoli e Javi Villaescusa )

Il materiale per lo spettacolo auto moto e bigfoot, tra l’altro, è stato caricato e sigillato su 9 container ed è partito da Genova più di un mese fa. Per l’occasione sono state costruite 8 arene per 8 piste, una delle quali ospiterà anche i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc e altri piloti mondiali come Ken Block e Terry Grant. Un'altra area sarà dedicata al Monster Jame e un’altra ancora alle mitiche Ferrari. Un evento questo che permetterà alla società italiana di realizzare due primati mondiali ed entrare così a pieno diritto negli show da Guinness.

In occasione dello Stunt show infatti una pilota donna, Cristina Castagnoli,romagnola doc sarà la prima donna a guidare durante uno spettacolo nel paese Saudita che strizza l’occhio all’Occidente. Inoltre Emanuele Brighi, appena 14enne, sarà il più giovane pilota che si esibirà in spericolate evoluzioni driftando da collaudato professionista È già da un paio d’anni che ha abbracciato il mondo dei motori e già migliaia di persone lo hanno applaudito al Motor Bike Expo di Verona tra le altre manifestazioni .Non è la prima volta che Stuntmanshow si affaccia nel mondo arabo: lo scorso anno si è infatti occupata della formazione artistica del personale del parco Warner e Ferrariland di Dubai e ha presentato Experience Live Drive in Doha.