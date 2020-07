Movida, controlli nel cuore della notte: norme anti-covid non rispettate, "Generale disattenzione"

Controlli anti-assembramenti nel cuore della nottata tra sabato e domenica della Polizia Locale a Marina di Ravenna e Punta Marina. Quattro pattuglie (Ufficio di Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore, Ufficio Periferia – Sezione Mare e Sezione Pronto Intervento), coordinate dallo comandante Andrea Giacomini, presente per l’occasione, tra la mezzanotte e le quattro del mattino, hanno svolto accertamenti lungo l’intero tratto rivierasco per accertare il rispetto delle normative anti-covid.

In uno degli esercizi controllati sono state accertate numerose e gravi trasgressioni alle “Linee guida regionali per discoteche” e, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per un ammontare di 2mila euro, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività per 5 giorni, in attesa della fissazione, da parte della Prefettura, dell’esatto periodo di durata del provvedimento, fino a un massimo di 30 giorni.

In un ristorante della riviera sono state invece accertate carenze organizzative in violazione al “Protocollo di regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, con conseguenti sanzioni e, anche in questo caso, sospensione dell’attività per 5 giorni.

In due discoteche, la gestione è risultata adeguata.

Quanto, invece, ai comportamenti della clientela e, in generale, dei frequentatori notturni della località, informa la Municipale, "è stata riscontrata una generale disattenzione e trascuratezza nel rispettare, nonostante i numerosi e chiari avvisi, la misura di prevenzione dell’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nelle occasioni (assai frequenti) in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza".