Movida e inciviltà, l'albergatore: "Dateci due pattuglie di Polizia municipale, le paghiamo noi"

L’amministrazione del Comune di Cervia ha iniziato dal 1 luglio un progetto relativo al controllo del centro di Milano Marittima. Confcommercio e Federalberghi Ascom Cervia da tempo chiedono di estenderlo anche alla terza Traversa, mentre un imprenditore della traversa ha proposto di contribuire economicamente per sostenere i costi per il pattugliamento della Polizia Municipale negli orari della movida.

"L’impegno economico è dato dall'esigenza di contribuire a svolgere un'azione deterrente e di controllo, così da poter applicare l’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale relativa al decoro evitando il riproporsi dei soliti episodi legati alla movida che si verificano durante i fine settimana - spiegano Confcommercio e Federalberghi Ascom Cervia - Occorre infatti considerare che stiamo per entrare nel periodo di picco di presenze e, allo stesso tempo, anche tener conto dell’esigenza di dover concentrare le forze e le energie a salvaguardia della tutela della tranquillità di turisti e cittadini nelle zone ad alta concentrazione. Restiamo in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione comunale, a seguito di un incontro che si è svolto lo scorso 18 giugno, e intanto sosteniamo la proposta fatta dalla famiglia Benzi - proprietaria dell’Hotel Rouge International di Milano Marittima e di altre attività - di dare massima disponibilità economica per sostenere i costi di due pattuglie della Polizia municipale per l’intero mese di agosto, dalle 19 alle 22, e per le serate del 10 agosto e del 15 in concomitanza con le aperture notturne, sia all’incrocio della terza traversa sia all’ingresso dello stabilimento balneare Papeete Beach.