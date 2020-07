Movida 'selvaggia' nell'Oasi di Milano Marittima: ubriachi, vandali e risse

Intensa l’attività della Polizia locale di Cervia anche nello scorso fine settimana. In totale, da venerdì 10 a domenica 13 luglio, sono stati effettuati 18 turni in centrale operativa e 64 turni dagli agenti sul territorio per interventi di Polizia Stradale, abusivismo commerciale e controlli relativi al Coronavirus.

Su quest’ultimo versante, sono state controllate 199 attività commerciali; 72 le ore di controllo degli arenili, 110 le ore di attività svolte nell’oasi di Milano Marittima, dove sono stati impiegati 17 operatori. Sono stati effettuati 5 interventi per atti vandalici, degrado, rissa e stato di ubriachezza. Numerose anche le attività della Polizia stradale, che tra le altre cose ha controllato 207 veicoli, elevato 187 sanzioni, risposto a 116 richieste di intervento e gestito 6 incidenti stradali.