Mr Cubanito ospite al salone del matrimonio "Cervia Sposami"

MrCubanito pensa al matrimonio? Chissà. Fatto sta che lo showman, animatore celebre in tutta la riviera romagnola, è stato tra gli ospiti d’onore all’attesa inaugurazione di Cervia Sposami, il salone del matrimonio in programma fino a domenica 18 febbraio presso i magazzini del sale di Cervia. L’artista indossava un elegante abito da cerimonia della maison dello stilista Carlo Pignatelli ed è stato accompagnato per tutto il pomeriggio da una ragazza dai capelli chiari.

Gallery