Sbarca al terminal crociere il gigante dei sogni: ecco il colosso da 3mila passeggeri

Domenica è sbarcata al terminal crociere di Porto Corsini la nave Msc Poesia, un gigante dei mari capace di ospitare fino a 3mila persone. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare la città di Ravenna ed il suo territorio. "Grazie al progetto per il dragaggio dei fondali del porto, ormai ai blocchi di partenza, le Compagnie armatrici stanno seriamente rivalutando l’inserimento dello scalo ravennate nella programmazione dei loro itinerari futuri - spiega Ravenna Terminal Passeggeri -. Il previsto varo di ben 27 nuove navi da crociera nel biennio 2018-2019 e gli ordini già acquisiti dai cantieri navali per la costruzione di ulteriori 64 navi fino al 2025, rappresentano, insieme con altri indicatori, un dato che può far ben sperare per la ripresa del traffico crociere a Ravenna".

Prosegue la società: "Il calendario 2018 e, più ancora, le previsioni per il 2019 - con il ritorno di Pullmantur che effettuerà almeno quattro scali in home-port (Ravenna sarà il porto di inizio e fine crociera) - costituiscono il risultato concreto e tangibile dell’intenso lavoro congiunto svolto negli ultimi mesi dalla neo istituita Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, dagli Enti ed Istituzioni locali e da Ravenna Cruise Port, che da poco più di un anno è entrata a far parte del grande network di Global Ports Holding (GPH), il più importante operatore indipendente di terminal crocieristici al mondo".

"GPH ha una presenza consolidata nel Mediterraneo, in Atlantico e nelle regioni dell’Asia-Pacifico, ivi comprese alcune importanti realtà di porti commerciali in Turchia e Montenegro, e gestisce un portafoglio di 15 porti in 7 Paesi, nei quali si svolgono ogni anno più di 3.000 accosti di navi da crociera di tutte le Compagnie - viene spiegato -. Da ottobre 2016 GPH è divenuto socio di maggioranza della società che gestisce il Terminal Crociere di Ravenna ed ha iniziato a sviluppare intensi e proficui rapporti di collaborazione con le Autorità, le Istituzioni, gli Enti e le realtà imprenditoriali e sociali del territorio coinvolti nella filiera, come la sponsorizzazione nel 2017 della XIX Maratona di Ravenna – Città d’Arte".