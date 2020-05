L'artista Muky dona un'ambulanza da oltre 100mila euro al pronto soccorso

La generosità dei cittadini "colpisce ancora". Questa volta il dono proviene da un'artista molto nota a Faenza: Wanda Berasi, in arte Muky. A segnalare la donazione è il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi: "Lunedì pomeriggio mi sono recato al nostro ospedale per un "evento" di quelli che aprono il cuore. Nonostante ci abbia abituati da tempo a gesti di grandissima generosità, Muky non smette mai di stupire: ha voluto donare un'ambulanza completamente allestita, del valore complessivo di circa 113mila euro per il nostro pronto soccorso. Questo donazione è un'altra grande testimonianza del suo affetto per Faenza, ma anche del suo amore totale per la vita in tutti i suoi aspetti: il lato intellettuale e artistico, che Muky ha coltivato negli anni, ma anche l'attenzione alla salute dei cittadini. Cara Muky, ancora una volta grazie a nome di tutti i residenti della Romagna faentina".

