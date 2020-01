Multato pescatore abusivo alla Baiona: vongole sequestrate e rigettate in mare

Nella tarda serata di giovedì un cittadino ha segnalato telefonicamente alla sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna la verosimile attività di pesca illecita nei pressi del canale portuale della Baiona, nella località di Porto Corsini. Prontamente è stata inviata via terra a perlustrare l’area una radiomobile con i colori d’istituto, nonché via mare la dipendente motovedetta CP847 al fine di individuare il possibile trasgressore, stante le condizioni di ridotta visibilità notturna.

Così, grazie all’attività congiunta mare-terra, è stato sorpreso in flagranza, ancora in prossimità della riva, un pescatore non professionale che aveva appena iniziato l’attività illecita di raccolta in tempi e zone vietati dalla normativa nazionale. Si è proceduto pertanto alla immediata contestazione di un verbale di sanzione amministrativa pecuniaria, che comporta il pagamento di una somma da 1000 a 3000 euro, nonché al sequestro di diversi chilogrammi di vongole, poi subito reimmesse in mare in quanto ancora vive e vitali.

"Preme evidenziare proprio la preziosa collaborazione offerta dal solerte cittadino - spiegano dalla Guarda Costiera - che ha subito fiduciosamente segnalato la situazione di presunta illegalità alla competente Guardia Costiera di zona, consentendo così ai militari dipendenti di poter intervenire con l’immediatezza del caso non solo a tutela della normativa di settore e dei soggetti regolarmente autorizzati, ma evitando così anche il potenziale rischio d’immissione in commercio di prodotti ittici non idonei al consumo umano. Si rinnova dunque l’invito a chiunque noti situazioni di rilievo di volerle riportare tempestivamente all’attenzione dei vari Comandi della Guardia Costiera dislocati lungo la costa romagnola, potendo sempre ricorrere anche al dedicato numero di emergenza 1530 e a tutti gli altri canali di comunicazione riportati sul sito web ufficiale della Guardia Costiera".