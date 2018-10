Muore di overdose a 27 anni nella stanza di un hotel sotto gli occhi dell'amico

Ha trovato la morte nella stanza di un albergo di Ravenna, dopo aver trascorso una serata a base di cocaina e marijuana insieme a un amico. E' quanto successo a un 27enne di Cotignola, morto di overdose qualche giorno fa. Per quel decesso martedì è stato convalidato l'arresto di un 30enne tunisino, che secondo l'accusa sarebbe il pusher che quella sera aveva venduto la droga ai due amici, come riporta il Corriere Romagna in edicola mercoledì. I due, dopo essere partiti da Lugo, avrebbero continuato la "folle serata" a Ravenna, dove avrebbero incontrato lo spacciatore tunisino che avrebbe venduto loro la droga. Poi avrebbero preso una stanza in un hotel della città, dove il 27enne avrebbe accusato un malore. L'amico ha subito allertato il 118, ma il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

