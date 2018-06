Murales osceno sul nuovo 'pin-up night club' al posto del Bierhaus: multato l'artista

Ricorda vagamente il celebre quando di Courbet 'L'origine del mondo' il murales che, qualche giorno fa, ha fatto la sua comparsa sulle vetrate dell'ex Bierhaus di viale Maroncelli, a due passi dalla stazione ferroviaria. Il disegno ha subito suscitato grande clamore tra residenti e passanti - un caso che ricorda molto quello dell'"albero di Natale fallico" di Montellik - tanto che qualcuno ha sporto una segnalazione alla polizia Municipale di Ravenna che martedì ha multato l'autore dell'opera.

A segnalarlo è proprio lo stesso artista, il fumettista ravennate Oral Giacomini, che ha controbattuto alle critiche e alle sanzioni sul suo profilo Facebook: "I vigili mi hanno posto in stato di fermo su segnalazione di un buon cittadino per l'articolo 725 del codice penale, qualcosa riguardo la pubblica decenza", spiega Giacomini. Risultato: multa di 206 euro più violazione dell'ordinanza sindacale antidegrado che vieta di consumare bevande alcoliche in certe zone della città, tra cui la zona Speyer-stazione ferroviaria. "Oltre alla multa di 200 euro perchè stavo bevendo una birra fuori dal locale, mi sono state contestate altre sanzioni varie tra cui un daspo urbano, tutto a causa di questo lavoro in essere". Daspo che prevede l'allontanamento dal luogo interessato per 48 ore, tanto che l'artista sarebbe poi tornato giovedì per tentare di completare l'opera.

Il murales "anticipava" l'inaugurazione del nuovo locale che ha preso il posto del Bierhaus, riconvertito dallo stesso proprietario Luigi Zanzi in un night club nel quale si esibiranno delle pin-up, riservato a persone maggiorenni socie di Assosex (associazione a tutela dei diritti e libertà individuali) che porta il nome di una delle prime pin-up della storia, Bettie Page. Il locale, inaugurato a maggio 2017 come una sorta di "birreria che incontra un night club", era stato recentemente riconvertito a semplice birreria.