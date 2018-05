Un 2018 di novità per il Music Summer Camp: la quinta edizione sarà residenziale

Stagione di novità per il Music Summer Camp di Accademia Bizantina che, giunto alla sua quinta edizione, diventa residenziale. Da quest’anno infatti il campus dedicato a musica, teatro e arte darà per la prima volta la possibilità ai ragazzi di pernottare durante la settimana di formazione, dal 17 al 24 giugno, nell’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

Un secondo turno, non residenziale, verrà poi proposto dal 25 giugno al 6 luglio.Il campus, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni che abbiano una formazione musicale di base, proporrà sia per il primo che per il secondo turno lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro, arte e scenografia, scrittura creativa e danze antiche.

A fare da filo conduttore del campus sarà come da tradizione la preparazione di uno spettacolo musicale, di cui ogni partecipante sarà creatore e interprete, con piena sinergia tra le discipline artistiche. Le attività dei ragazzi saranno distribuite dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.30, tra la sede di Accademia Bizantina, la Scuola Comunale d’Arte Bartolomeo Ramenghi e gli spazi del convento di San Francesco. In uno spazio protetto e ricco di stimoli, con un corpo di docenti ed educatori specializzati e appassionati e tanti coetanei motivati dallo stesso spirito, il campus sarà un’esperienza estiva che lancerà nuovi semi nel percorso formativo di ogni partecipante.

I docenti sono diplomati in Conservatorio o con titolo equivalente, esperti di didattica e attivi professionalmente nel loro settore di specializzazione: per la musica Alice Bisanti e Valeria Montanari, per il teatro Matteo Cavezzali, per l’arte Margherita Tedaldi, per le danze antiche Alice Bernardi e per la scrittura creativa Flavia Montecchi. I partecipanti saranno inoltre supportati da educatori professionali in ogni fase della giornata. I costi e le modalità del campus sono disponibili sul sito di Accademia Bizantina. L’iniziativa conta sul patrocinio del Comune e si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo.