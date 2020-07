Musica, cibo e spettacoli per il primo appuntamento di 'Ex Salesiani summer village'

Si è aperta con una bella partecipazione il primo esperimento “Ex Salesiani Summer Village”, che martedì ha proposto il suo primo appuntamento nella cornice del Complesso ex Salesiani di Faenza. Per tutta la serata il complesso ha messo a disposizione della città i suoi ampi spazi, in pieno centro storico, completamente liberati dalle auto per l’occasione, al fine di accogliere cittadini, famiglie e bambini in piena sicurezza, e regalare alla comunità momenti di spensieratezza e aggregazione. Per l’occasione sono state coinvolte le diverse attività ospitate all’interno della struttura, tra cui la Scuola di musica “Giuseppe Sarti”, la scuola di disegno “Tommaso Minardi”, E- workafè e il Mens Sana.

“Vedere il nostro Complesso animarsi e popolarsi di nuovo ci ha riempito di emozione – dichiara il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri - Un’emozione ed un colpo d’occhio che sottolinea ancora di più le potenzialità di questo luogo come spazio di incontro e di serenità per tutti i faentini. Non nascondo che l’organizzazione delle iniziative di questa estate è stata più complessa del solito, seppure nelle difficoltà di questo periodo post-covid, abbiamo sempre creduto di poter vivere questo spazio come un “villaggio” e a maggior ragione abbiamo sentito la necessità o il dovere di garantire spazi sicuri dove i faentini possano trovarsi e stare insieme. Un grazie particolare alle ragazze dell’ufficio che hanno seguito e coordinato l'organizzazione raccogliendo questa ennesima nuova sfida”.

Nei locali del complesso non è mai mancata la musica, che ha accompagnato tutta la serata grazie agli appuntamenti della scuola “Giuseppe Sarti” che ha proposto iniziative per ragazzi e bambini come il MozArt Party e il Children’s music laboratory. A completare il programma sono poi arrivati “The Sound of Poetry”, i concerti di Sarti Live Music e “Il Gigante Egoista” di Wilde con l’Orchestra S@rti Ensemble. Anche la Scuola di disegno “Tommaso Minardi” ha partecipato alle iniziative con diversi appuntamenti dedicati all’arte e allo spettacolo, come l’Artist Market di Fosca Boggi, la pittura live con Mirco De Nicolò e i burattini di “Fagiolino &c. contro il Mago CarognaVirus” a cura de L’atelier delle figure.

Alle proposte di intrattenimento si sono affiancate anche quelle enogastronomiche per consentire ai visitatori di cenare o fare aperitivo nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Tante le proposte sul tema, dal Mens Sana che è stato aperto tutta la serata alle “Cene sotto le stelle” di E-workafè. La serata ha coinvolto anche i progetti di Contamination Lab e la palestra Overcome Sporting Club, che per l’occasione è stata aperta fino alle 22.