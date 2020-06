Musica e solidarietà: gli artisti donano 4500 euro alla Croce Rossa

Lunedì in Piazza Nenni a Faenza è stato consegnato l'assegno di 4500 euro alla Croce Rossa di Faenza al presidente Francesco Porcinai, grazie alla campagna "iorestoacasaefacciocose" a cura di Giordano Sangiorgi del Mei, Claudia Bellini, Emanuele Visani, Lorena Cimatti e Mattia Verbeni con il vicesindaco Massimo Isola. Per la ripartenza live hanno suonato Gaetano e Raffaele del Trio Italiano. Hanno aderito circa 50 tra realtà musicali e artistiche e singoli cittadini, tra i quali ben 30 progetti musicali del territorio. La campagna artistica e solidale di #iorestoacasaefacciocose è stata un grandissimo successo.

“Grazie a tutti si è raggiunto questo successo - commentano i promotori - e con tutti questi, appena sarà possibile, faremo un grande evento dal vivo a settembre in piazza della Molinella per ringraziare tutti e ritrovarci insieme sempre per un progetto di musica, arte, cultura e solidarietà, magari come anteprima del prossimo Mei".