Musica, la cervese Sara Dall'Olio porta l'Italia sul podio dell’Abanico festival

La cantante cervese Sara Dall’Olio e la ballerina altedese Ilaria Eleonora Maresca channo portato ancora una volta l’Italia sul podio alla 17 edizione dell’Abanico festival, un contest internazionale che si è svolto a Sofia dove partecipano cantanti, ballerini e musicisti provenienti da diversi Paesi europei ed è organizzato dalla “MA Artvoices" di Sofia in collaborazione col Dipartimento dell’educazione dell’Ambasciata spagnola e del sindaco di Sofia.

Dopo il 2 posto alla finale mondiale del Kaunas Talent 2017 in Lituania nel novembre scorso che l’ha vista protagonista sul grande palco dell’Arena di Zalgirio, a Sofia Sara si è aggiudicata il Grand Prix per la 5 volta nella sua carriera internazionale ottenendo al Galà di premiazione la standing ovation da parte del pubblico che con grande entusiasmo ha più volte applaudito ed esultato durante la sua esibizione. Per Ilaria, già campionessa mondiale a San Pietroburgo, dove con il suo team “Top Dance Freedom” si è aggiudicata la medaglia d’oro, ottenendo il titolo di campioni del mondo 2016 ai campionati mondiali IDO di show dance latin, questo era il suo primo Festival internazionale da solo show latin e si è aggiudicata un 2 posto sul podio con 2 spettacolari esibizioni che hanno conquistato tutto il pubblico presente in sala che l’ha ripetutamente applaudita con grande calore.

Entrambe sono rientrate in Italia molto soddisfatte dei risultati ottenuti e stanno già facendo altri grandi progetti per il futuro, sperando di ritrovarsi presto insieme a gareggiare in un'altra competizione internazionale; Sara intanto si sta preparando per la prossima tappa del suo tour che si terrà a Malta a fine aprile e che la vedrà gareggiare sia come cantante solista, sia come duo per la prima volta in coppia con la sua amica rodigina, la cantante Aurora Bandinelli Rigobello, vincitrice dello special prize al festival internazionale di Velingrad lo scorso luglio e 4 classificata alla finale mondiale del Kaunas Talent 2017 in Lituania .Per chi volesse seguire Sara nel suo percorso artistico lo può fare sulla sua pagina Facebook ufficiale “Sara Dall’Olio fan club”.