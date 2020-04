Tanta musica con la "Web Marathon" del Primo Maggio. In concerto Moder, Titta e molti altri

Un Primo maggio a casa? Solo con la maratona web. Bronson Produzioni, Akâmì Casa&bottega, Garage Sale e Brancaleone uniscono le forze per invitare tutti a trascorrere la Festa dei Lavoratori in lockdown online in loro compagnia, per superare le sfide di questi giorni di emergenza e passare una giornata spensierata e in allegria.

L’idea è quella di una piazza virtuale, un evento Facebook condiviso che porti nei salotti di tutti gli interessati una giornata dinamica, una maratona pomeridiana con dirette, talk e interventi musicali di amici, dj e artisti della scena locale, oltre a qualche special guest.

Gli organizzatori aggiungono la consegna a domicilio di cibo e bevande e il Market online del Garage Sale (dalle ore 12), attraverso i rispettivi canali social.

Per gli imprenditori questa è una prova e anche un'opportunità per prepararsi a un domani che ancora oggi rimane incerto, cercando di continuare con i progetti che sempre più non si vogliono abbandonare, abbracciando nuove sfide.

Dalle 14.30 alle 19.30 si scatena la Web Marathon con le dirette di Moder, Rigolò, RYF, Titta, Giacomo D’Attorre (dei Clever Square), Matteo Scaioli. The Nude/Simone Ricci, Rudy Gatta (poetry reading), Void Of Sleep, Alex Ferro, Hernandez&Sampedro, Codeczombie, WoWo (dj set), ToffoloMuzik (dj set), Beerschool by BrewDog Bar Bologna e altri ancora da annunciare.