Musicisti, fotografi, danzatori e attori fanno squadra: nasce Assoartisti Romagna

Lunedì 27 maggio alle 18.15 alla Confesercenti di Ravenna, in Piazza Bernini 7 (Sala Azzurra - 3° piano), si svolgerà una serata dedicata alla fondazione di "Assoartisti Romagna" per gli associati e i nuovi interessati dell'ambito artistico - musicisti, cantanti, attori, danzatori, scrittori, poeti, fotografi, performer, artisti di arti visive, artisti di strada, circensi, sarti, registi, illusionisti e chiunque operi nel vasto e vario ambito dell'arte.

"Lo facciamo per dare insieme più forza e visibilità alle legittime richieste delle categorie coinvolte, affinché il lavoro degli operatori dello spettacolo possa acquisire più dignità e avere una migliore prospettiva contrattuale e previdenziale - spiega Linda Ricci, tra i fondatori di Assoartisti Romagna - Per costituire un gruppo organizzato che possa proporsi alle imprese interessate in un’ottica di positivo incontro fra domanda ed offerta, e costruire insieme sinergie di matrice artistica; per creare una rete di professionisti ed amatori che includa tutte le arti; per ideare e produrre una pubblicità e promozione degli associati-affiliati sia verso gli esercenti che verso le associazioni di promozione territoriale e le amministrazioni; per valutare insieme proposte artistiche per eventi e manifestazioni locali e non; per elaborare una consulenza dedicata alla categoria (organizzativa, amministrativa e burocratica) e, infine, per godere della scontistica e delle convenzioni riservate ai soci Confesercenti".