Massa Lombarda, festa speciale per i 103 anni di Nabresina Balbi

Sabato Nabresina Balbi ha compiuto 103 anni ed è stata festeggiata nella Casa di riposo “Giardino Santa Lucia” di Massa Lombarda, circondata dall'affetto dei suoi cari. In ottime condizioni di salute, Nabresina ha ricevuto anche la visita del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e dell’assessore del Comune di Lugo Pasquale Montalti, che le hanno portato in dono una pergamena ricordo e un omaggio floreale, insieme alle felicitazioni di tutta la comunità massese e lughese. Nabresina, nata a Lugo il 15 settembre 1915, ha lavorato come bracciante e come bidella nelle allora scuole elementari di Ca’ di Lugo. Sposata giovane, è rimasta vedova all’età di 28 anni quando il marito catturato dai fascisti, ha perso la vita fucilato insieme ad altri due giovani ventenni.