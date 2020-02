Nas in un caseificio: scoperti fermenti lattici scaduti e olio tra la ruggine

I Carabinieri del Nas di Bologna, nel corso di un’ispezione effettuato in un caseifico del ravennate, ha sequestrato 36 chili di fermenti lattici scaduti di validità (sufficienti per la lavorazione di 6mila litri di latte), e 36 chili di olio di semi di lino alimentare custodito all’interno di un fusto metallico totalmente corroso dalla ruggine, del valore complessivo di 3mila euro. Gli uomini dell'Arma hanno segnalato alle autorità le carenze riscontrate, richiedendo l’emissione di provvedimenti prescrittivi. Quindi hanno sanzionato il responsabile della struttura per un valore di 2mila euro.