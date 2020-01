Nasce il "fronte di liberazione" per riportare alla luce la 'Mariola' della torre civica

A vent’anni dalla sua "ingiusta prigionia", l'associazione Dis-Ordine lancia il "Fronte di liberazione della Mariola". L'associazione, infatti, ha lanciato una petizione per "liberare la Mariola", il frammento marmoreo che si trova alla base della torre civica di Ravenna nascosto dai pannelli. La Mariola aveva potuto "respirare" un po' nello scorso febbraio, quando vennero rimosse le assi di legno che per anni hanno coperto la parte inferiore della torre di via Ponte Marino, per essere però in breve sostituite dai pannelli rimossi dal Mercato Coperto. "L'obiettivo finale - aveva spiegato ai tempi l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani - resta sempre quello di "liberare" del tutto la torre, una volta valutati gli interventi da fare".

"Ammirata da Dante e da Byron, cantata da Cervantes nel Don Chisciotte, dopo sette secoli rimossa dalla sua dimora e imprigionata nelle segrete della Soprintendenza, protagonista della leggenda "cercar Mariola per Ravenna", ora la Mariola cerca Ravenna e i suoi cittadini, e nell'anno delle Celebrazioni dantesche vuole tornare nella sua torre civica in compagnia del suo "distratto" cavaliere - spiegano dall'associazione Dis-Ordine - I moduli per le firme sono disponibili 24 ore su 24 presso l'Hotel Diana in via Girolamo Rossi 47 o sul sito dell'associazione.

Le due figure nascoste, vicine ma rivolte in direzioni diverse, hanno ispirato il detto ‘Zarchê Mariola par Ravêna’ (‘cercar Mariola per Ravenna’), citato perfino nel Don Chisciotte di Cervantes, e che ha dato luogo a svariate interpretazioni, fra le quali la più accreditata è quella di ‘cercare e non trovare qualcosa di molto vicino’.