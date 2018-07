Nasce 'My Ravenna', la piattaforma innovativa che dà voce a turisti e cittadini

Un blog, un centro di narrazione o più semplicemente una piattaforma web che raccoglie racconti e punti di vista di viaggiatori e cittadini su Ravenna e il suo territorio. Questo sarà "MyRavenna", lo spazio digitale, all’interno della strategia di promozione turistica, per raccontare in modo emozionale le diverse esperienze di viaggio, scoperta e vacanza che offrono Ravenna e il suo territorio. Lo farà dando voce a chiunque - viaggiatori o cittadini - conosca aspetti inediti della destinazione e voglia condividerli pubblicamente con un racconto personale e soggettivo. MyRavenna è on line da oggi all’indirizzo www.myravenna.it.

A differenza di un portale tradizionale di promozione turistica MyRavenna ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi vuole trovare nuove ispirazioni di vacanza, far conoscere le diverse “esperienze di Ravenna” attraverso racconti e punti di vista di persone diverse e trasformare i viaggiatori in co-creatori e ambasciatori della destinazione. Il progetto fa leva sul successo che in questi anni ha avuto l’hashtag #myravenna, che nel tempo è diventato la naturale etichetta con la quale turisti e locali contrassegnano i loro racconti sul web tanto che, solo su Instagram, si contano oltre 14.000 contenuti con l’hashtag Myravenna. Il progetto di storytelling Myravenna nasce nell’ambito della strategia Italian Beauty Experience, il percorso strategico avviato dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna per costruire, raccontare e promuovere la destinazione turistica Ravenna in modo innovativo, spostando l’attenzione e il focus narrativo dalle risorse del territorio alle esperienze, e dai target alle diverse tipologie di viaggiatori.