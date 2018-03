Nasce un 'Registro' per tutelare le tradizioni di Cervia

Sabato 10 marzo alle 10, presso il Magazzino del Sale Torre, il Comune di Cervia e l’Ecomuseo del Sale e del Mare presenteranno il Registro Eredità e beni immateriali del Comune di Cervia (Reic). Si tratta di un contenitore atto a tutelare e proteggere tutti quei beni non materiali che fanno parte del patrimonio cervese: le feste, il dialetto, le tradizioni orali, i prodotti tipici e le pratiche sociali e rituali, eredità queste trasmissibili solo per via orale e dunque particolarmente vulnerabili.

Il Reic, recentemente istituito dal Consiglio Comunale, verrà costruito grazie al contributo dei cittadini, e andrà a formare 5 libri tematici: il Libro dei Saperi, delle Celebrazioni, delle Espressioni, dei Tesori Umani e degli Spazi Simbolici, per conservare le eredità immateriali e renderle facilmente consultabili da tutti. Durante l’evento sono previsti tre interventi, tenuti da Michela Lucchi, Assessora alla Cultura del Comune di Cervia, Roberto Balzani, Presidente dell’Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna e da Daniela Poggiali, Dirigente del settore Cultura, Turismo, Valorizzazione dei beni patrimoniali e Servizi al cittadino del Comune di Cervia. L’ingresso all’evento è libero e la partecipazione dei cittadini è gradita. Per info: Servizio progettazione culturale ed eventi – Telefono 0544979329.