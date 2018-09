Nascondeva la cocaina nel tubetto delle vitamine: arrestato insieme al "collega"

Al posto delle vitamine c'era la droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne e un 40enne albanesi per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel tardo pomeriggio di domenica una volante della Questura ha proceduto al controllo dei clienti di un esercizio pubblico di Punta Marina. L’evidente nervosismo manifestato da uno dei clienti durante gli accertamenti ha attirato l’attenzione degli agenti: un più approfondito controllo sul 37enne, incensurato e non in regola con le norme sul soggiorno, ha permesso ai poliziotti di rinvenire nelle sue tasche un tubetto di una nota marca di vitamine e diverse centinaia di euro. All’interno del tubo, la sorpresa: non c'erano infatti pastiglie effervescenti, ma 10 involucri in nylon contenenti cocaina.

Un secondo uomo, seduto a un tavolino, nel frattempo ha tentato di allontanarsi dopo essere andato in bagno. Immediatamente è stato trattenuto da uno degli agenti, che ha disposto al collega un'ispezione nel bagno. Nel cestino sotto il sacchetto in plastica erano state occultate altre tre dosi di cocaina, per cui anche il secondo uomo, 40enne gravato da precedenti di polizia, è stato immediatamente arrestato.

Le perquisizioni domiciliari hanno poi permesso di rinvenire, oltre alle bilancine di precisione, anche la stessa plastica utilizzata per il confezionamento delle dosi. Al termine degli atti i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Convalidato l’arresto, il Giudice ha disposto l’obbligo di dimora in attesa del processo che si terrà l’11 settembre. Nel frattempo i due non potranno uscire dall’abitazione dalle 20 di sera alle 7 del mattino.