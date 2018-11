Nascondeva la droga nel tostapane: pusher in manette

Nascondeva la droga nel tostapane. E' stato arrestato martedì dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, un 43enne di origine siciliana, che secondo gli inquirenti utilizzava l’abitazione come base logistica per detenere quantitativi di stupefacente da destinare per la cessione a terzi.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Via Alberoni, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato una via vai di giovani nei pressi di un appartamento nel centro città preso in affitto dall’uomo. Il 43enne, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato così attentamente monitorato dai Carabinieri che martedì sera hanno deciso di irrompere nell’abitazione in questione.

Qui, dopo una minuziosa perquisizione, i militari hanno rinvenuto, occultato in un tostapane, un panetto e mezzo di hashish dal peso di poco più di 40 grammi, nonché materiale vario per il frazionamento e confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. Il pusher è stato quindi tratto in arresto. Mercoledì mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna, con la convalida dell’arresto e la fissazione di una nuova udienza, gli ha imposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera in un ufficio di Polizia.

