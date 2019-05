Nascondeva la droga nella cassaforte del residence al mare: in manette

Le Fiamme gialle del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ravenna hanno arrestato a Cervia un 27enne albanese, trovato in possesso di 330 grammi di cocaina.

I Finanzieri cervesi, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, particolarmente intensificati nel corso di questo periodo di festività, sono stati insospettiti dai movimenti di un cittadino albanese disoccupato, che da pochi giorni aveva preso in affitto un appartamento in un residence nei pressi del lungomare di Cervia. Le Fiamme gialle, mescolatesi tra i numerosi turisti giunti in riviera per i ponti primaverili, hanno seguito l'uomo osservandolo concludere ripetuti e fugaci appuntamenti con altri individui, spesso concretizzatisi in una semplice stretta di mano. Per queste ragioni i militari hanno deciso di sottoporre a controllo lo straniero che, per sviare le indagini in un primo momento avrebbe spiegato di risiedere presso un diverso domicilio. Messo però alle strette dai Finanzieri, l’albanese ha confermato di essere in possesso di sostanza stupefacente nell’appartamento di Cervia, di cui possedeva le chiavi di accesso.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, infatti, sono stati rinvenuti all’interno di una cassaforte tre involucri sottovuoto contenenti 330 grammi di cocaina pura, un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato dalle Fiamme fialle e condotto in carcere, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ravenna Marilù Gattelli.