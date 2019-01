Nascondevano la droga nel condizionatore: coppia di pusher in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne e un 25enne, originari della provincia di Ferrara ma domiciliati a Marina di Ravenna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì pomeriggio gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del consumo e dello smercio di sostanze stupefacenti a Marina di Ravenna, hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento dove era stato notato un anomalo andirivieni di giovani. All’interno dell’immobile c'era la coppia, nei confronti dei quali i poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale e locale che ha permesso di rinvenire e sequestrare tre involucri in cellophane contenenti 10 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e circa un grammo di marijuana, che i due giovani avevano occultato all’interno dell’impianto di condizionamento dell’appartamento. Nella stessa circostanza gli agenti della Narcotici hanno sequestrato la somma di 1.110 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a materiale per il peso e il confezionamento della droga.

Al termine delle formalità di legge, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il loro domicilio, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto. Venerdì mattina il Gup del tribunale di Ravennaha convalidato l’arresto dei due giovani, concedendo i termini a difesa per entrambi e rinviando così la celebrazione del processo al prossimo 7 febbraio. Nei confronti del solo 24enne ha disposto l’obbligo di dimora in provincia di Ferrara con il divieto di uscire dall’abitazione dalle 21.00 alle 6.00.