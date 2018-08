Cervia si mette al lavoro per le festività di Natale: "l’Inverno d’Amare" si rinnova

Dopo tre anni di programmazione e successi ottenuti dalle iniziative di “Mima On Ice” e “Cervia emozioni di Natale” che hanno valorizzato il territorio cervese sui media locali e nazionali, grazie anche alla collaborazione con Mediafriends, ed hanno fatto crescere le presenze da poche migliaia nel 2014 a oltre 100.000 nel 2016 e 2017, i progetti di valorizzazione dei principali centri commerciali naturali della nostra città saranno rinnovati sia negli allestimenti coreografici che nei programmi di animazioni. "Risulta infatti strategico per mantenere viva l’attrattività delle località di Milano Marittima e Cervia innovare le offerte e diversificarle rispetto alle città limitrofe per consolidare il ruolo leader che il Comune di Cervia si è guadagnato negli ultimi anni in Romagna per tutte le attrazioni collegate al Mare d’Inverno", spiega l'amministrazione comunale.

A tale scopo sono stati pubblicati due avvisi pubblici uno per Cervia ed uno per Milano Marittima destinati al mese delle festività natalizie ognuno dei quali prevede un contributo da parte del Comune di Cervia di almeno 50mila euro che potranno eventualmente aumentare sulla base della qualità delle proposte progettuali. L'amministrazione comunale consentirà inoltre ai beneficiari di sfruttare la notorietà degli eventi al fine di reperire ed incamerare risorse finanziarie pubbliche o private correlate a forme di contribuzione o sponsorizzazione. Possono presentare progetti enti, fondazioni, società ed istituti di carattere privato dotati di personalità giuridica; associazioni; enti pubblici; persone fisiche.

Viene lasciata massima discrezionalità sull’individuazione dei progetti da parte di chi concorrerà ai bandi. Si richiede però che i progetti presentino almeno le seguente proposte fondamentali: un’attrazione permanente prevalentemente collegata al tema “ghiaccio”; Decorazioni e luminarie natalizie; Un programma di iniziative di animazione “tematizzato”. Le proposte tematiche potranno anche prevedere la realizzazione di villaggi natalizi per l’esposizione e la vendita di prodotti sullo stile personalizzato e caratterizzante le due località con anime storicamente differenti e complementari. La tradizione e l’artigianato di qualità a Cervia, l’anima glamour e più sofisticata a Milano Marittima.

I programma degli eventi e delle attrazioni dovranno garantire continuità per almeno un mese indicativamente dalla prima settimana di dicembre fino all’Epifania. "Dopo tre anni di grande successo delle iniziative del Natale sia a Milano Marittima che a Cervia diventa importante innovare le proposte e le attrazioni per le festività natalizie per mantenere viva l’attrattività turistica del nostro territorio anche durante il periodo invernale e per alimentare i flussi di presenze e potenziali acquirenti nei nostri centri commerciali naturali più significativi - commentano il sindaco Luca Coffari e l’assessore alle attività produttive Rossella Fabbri -. Siamo infatti consapevoli che affinché la nostra località sia percepita come interessante tutto l’anno si debba garantire sempre la migliore qualità possibile anche nelle manifestazioni".