Natale "a quattro zampe": l'azienda regala una pompa riscaldante agli animali del canile

Quale modo migliore per festeggiare il Natale se non quello di fare un regalo agli amici a quattro zampe più sfortunati? Nei giorni scorsi il canile di Cervia ha ricevuto in dono una pompa riscaldante da Giorgio Baldi, titolare della ditta Climat che produce impianti di climatizzazione. "La pompa è stata montata e installata da loro nella stecca della quarantena, così i cani più piccoli, vecchietti, malati e cuccioli possono sempre stare al caldo - spiegano soddisfatti i volontari del canile - Un bellissimo regalo per i più bisognosi che sta già riscaldando più di dieci box. Un grazie di cuore da tutti noi e pelosi".