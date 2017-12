Natale, il sindaco Ranalli incontra le forze dell'ordine per gli auguri

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha fatto visita ai comandi delle forze dell’ordine per portare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, gli auguri di buone feste al personale impegnato quotidianamente nel presidio della città. Ogni giorno il lavoro di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia stradale, Guardia di finanza e Polizia locale contribuisce a rendere il nostro un territorio sicuro in cui vivere - ha dichiarato Ranalli -. Ciascuno con il proprio ruolo, il personale delle forze dell’ordine svolge con abnegazione e serietà un compito difficile, ma indispensabile, anche quando all’apparenza non si vede. Siamo riusciti in questi anni a costruire un clima di collaborazione e dialogo che ha permesso a tutte le istituzioni di fare la propria parte nel concorrere alla sicurezza pubblica. Auguro a tutto il personale civile e militare e alle loro famiglie i più sinceri auguri di buone feste, ringraziando per l’impegno passato, presente e futuro".