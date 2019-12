Il cuore grande dei pompieri: regali di Natale e panettoni ai bimbi ricoverati in ospedale

E' Natale anche in ospedale. Martedì mattina, come da tradizione, una delegazione del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna ha fatto visita al Reparto Pediatrico di Ravenna presso l’Ospedale Santa Maria delle croci. L’incontro con i bimbi malati è oramai consueto per il Comando dei Vigili del fuoco ed è volto ad augurare il buon Natale ai piccoli ricoverati.

Durante la mattinata il personale operativo, accompagnato dal Comandante Ermanno Andriotto, ha donato tante sorprese ai piccoli pazienti, oltre a porgere loro i migliori auguri di buone feste e di una pronta guarigione. Sono stati donati ai piccoli dei peluche raffiguranti il draghetto pompiere Grisù e dei piccoli panettoni. Un vigile del fuoco ha indossato le sembianze di Superman e ha incontrato i bimbi divertiti.