Natale solidale: l'azienda rinuncia ai regali e fa una donazione all'Istituto oncologico romagnolo

Un natale di solidarietà e di vicinanza ai propri dipendenti: per le festività alle porte Ravaioli Legnami, azienda di Villanova di Bagnacavallo operante nel settore pavimenti in legno per esterni, devolverà all’Istituto Oncologico Romagnolo la cifra che sarebbe stata destinata all’acquisto dei tradizionali regali di Natale per clienti e fornitori.

Alla cena di auguri, che si è svolta giovedì sera, è stato annunciato poi un premio per tutti i 47 dipendenti dell’azienda: “Abbiamo voluto dare un segnale di positività in un periodo di instabilità e prospettive incerte – spiega Angelo Bagnari, titolare ed export manager di Ravaioli Legnami – E' un gesto che vuole infondere un po’ di sicurezza e speranza per il 2019 ai nostri collaboratori, che sono la nostra prima, preziosissima risorsa”. L’azienda ha offerto anche il decking dell’albero di Natale in Piazza del Popolo a Ravenna. “E’ un onore e una soddisfazione vedere il nostro prodotto abbinato a un simbolo di festa, serenità e valori - afferma il cavaliere Elio Bagnari, presidente della società – siamo lieti di aver contribuito e auguriamo a tutta la cittadinanza buone feste”.