Navetto gratis centro-mare a Milano Marittima: "Per le prossime stagioni nuove soluzioni di sosta"

Il navetto mare e centro in partenza dal parcheggio scambiatore del centro congressi di Milano Marittima sta prendendo piede: sono stati infatti oltre 400 gli utenti dello scorso fine settimana che ne hanno usufruito. A fornire i dati sono le due aziende di trasporto che effettuano il servizio.

La navetta è attiva dalle 9.00 all'una di notte tutti i sabati e le domeniche mentre lo sarà tutti i giorni nel periodo clou di ferragosto (dal 4 al 26 agosto tutti i giorni), per la Notte rosa, San Lorenzo e Ferragosto dalle 9 alle 4. Le corse e la sosta sono gratuite e hanno una cadenza di 12 minuti. Per chi va oltre quell'orario potrà usufruire di una tariffa fissa dei taxi per essere riportato al parcheggio scambiatore. Il percorso parte dal centro congressi per arrivare alla Rotonda Cadorna con numerose fermate intermedie utili per il centro e per il mare. Si può vedere l'arrivo e partenza dei mezzi dalla fermata più vicina scaricando Google maps e attivando la funzione trasporto pubblico, la linea è la numro 971. Questa svolta green si è attuata per aumentare l'offerta di sosta a Milano Marittima, anche a seguito di importanti opere di riqualificazione come il nuovo lungomare e centro di Milano Marittima. Il bus navetta si rivolge principalmente ai turisti che vanno e vengono in giornata, mentre gli ospiti che soggiornano negli hotel possono usufruire della sosta nelle nuove ztl a mare di viale 2 giugno per la quale è iniziata in questi giorni la fase sperimentale del controllo elettronico.

"Uno stralcio molto significativo della riqualificazione del lungomare di Milano Marittima è stato ultimato - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l'assessore ai lavori pubblici Natalino Giambi - Sono tanti gli apprezzamenti che tramite social e mail arrivano dai turisti, ora è un luogo di piacevole passeggiata per famiglie, bici e pedoni, illuminato e sicuro. Certamente sono mutate alcune abitudini e per questo serve il giusto tempo di assestamento e sperimentare le soluzioni migliori". "Siamo soddisfatti - aggiunge il delegato ai Trasporti Claudio Lunedei - come primo periodo di sperimentazione della navetta, dopo una partenza lenta come è normale che sia; sono stati distribuiti nuovamente nei bagni del nuovo lungomare i volantini con le informazioni utili, inoltre viene anche trasmesso un messaggio alla fono spiaggia ed è stata potenziata la segnaletica di guida al parcheggio scambiatore". "Vogliamo comunque continuare ad aumentare le opportunità di sosta - concludono sindaco e assessore - per cui stiamo continuando a lavorare in vista delle prossime stagioni con nuove soluzioni, auspichiamo sempre più la collaborazione organizzata degli hotel".