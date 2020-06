Al via il servizio di navetto mare gratuito: gli orari estivi

Il Comune di Ravenna, l’Agenzia per la Mobilità Amr e Start Romagna hanno condiviso la programmazione del servizio gratuito di navetto mare, dai parcheggi gratuiti di via Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme, fino al 6 settembre.

Il navetto mare è attivo dal 23 maggio e dopo i primi fine settimana, alla luce anche dei rilievi di carico effettuati, è stata predisposta una programmazione a più lungo termine. Si ricorda che, alla luce delle disposizioni anti-Covid in vigore, la capacità di carico dei mezzi è limitata e vige l’obbligo di mascherina per l’accesso a bordo. Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso si invita la cittadinanza a dare la precedenza alle utenze più deboli.

Nel mese di giugno il navetto mare circolerà al venerdì dalle 20 alle 2, al sabato dalle 14 alle 2, alla domenica dalle 9 alle 22. Nei mesi di luglio e agosto circolerà il venerdì dalle 20 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2, la domenica dalle 9 alle 22, tranne venerdì 14 e sabato 15 agosto, quando circolerà dalle 9 alle 4, e domenica 16, quando circolerà dalle 9 alle 24. Sarà inoltre in servizio mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, dalle 20 alle 2; e da lunedì 10 a giovedì 13 agosto, dalle 14 alle 2. Nel mese di settembre il navetto mare circolerà sabato 5 dalle 14 alle 2 e domenica 6 dalle 14 alle 22.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda infine che venerdì 29 maggio è entrata in vigore, come ogni anno, la sosta a pagamento a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni, Punta Marina Terme sul Lungomare Cristoforo Colombo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti balneari. La sosta è a pagamento fino al 30 agosto, al venerdì dalle 20 alle 2 (tranne venerdì 14 agosto quando sarà a pagamento dalle 9 alle 2), al sabato dalle 9 alle 2, alla domenica dalle 9 alle 22. Sarà inoltre a pagamento mercoledì 22 e giovedì 23 luglio dalle 20 alle 2, da lunedì 10 a giovedì 13 agosto dalle 14 alle 2. Invariate le tariffe rispetto agli scorsi anni.