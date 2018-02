Negli hotel arrivano le colonnine di ricarica per le auto elettriche

Federalberghi Ascom Cervia ha siglato un accordo con la società Repower, leader in Italia nel settore della mobilità elettrica per auto. Il progetto si chiama “A Cervia ti Ricarichi” e prevede l’installazione di colonnine per la ricarica di automezzi elettrici presso le strutture ricettive. L’obiettivo è quello di rendere la città più interessante e confortevole per le categorie di turisti che provengono da Paesi nei quali la mobilità elettrica è già una realtà. In Germania, infatti, a partire dal 2030 sarà vietata la vendita di autovetture a combustione comprese le auto ibride (in Francia dal 2040, in Olanda e in Norvegia dal 2025). L’Italia è attualmente al quinto posto con 4.207 punti di ricarica elettrica pubblica in Europa. La anticipano la Norvegia con 7.855, i Paesi Bassi con 10.219, il Regno Unito con 13.973. Al primo posto la Germania con 22.708 punti.

Come funzionano le colonnine

In concreto, il progetto “A Cervia ti ricarichi” prevede l'installazione di una colonnina di ricarica, chiamata “Bitta”, facile da utilizzare, resistente e completamente impermeabile, adatta sia per ambienti chiusi sia per l’esterno. “Bitta” può essere singola a muro oppure a terra su palo, anche nella versione bifacciale per la ricarica simultanea di due veicoli e l’accesso alla ricarica può essere aperto o controllato da scheda abilitata. Il presidente Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli ha evidenziato che "la mobilità elettrica rappresenta un'opportunità per il turismo cervese in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, per la quale l’associazione sta lavorando con progetti innovativi tra cui la “Carta di Cervia Milano Marittima” - ideata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cervia. Le immatricolazioni delle auto elettriche in Italia hanno un trend di crescita esponenziale e grazie al nuovo servizio alberghiero di ricarica si potranno attrarre nuove fasce di clientela, soprattutto dall'estero. Assieme a Repower ci occuperemo di promuovere un’ampia campagna informativa, per far conoscere l’importanza del progetto dedicato al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti nell’ottica del rinnovamento ecosostenibile in linea con l’Europa".