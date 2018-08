Negli stabilimenti balneari del litorale arrivano le sedie "job" per i disabili

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sull'Istituzione fondo comunale per la promozione e l’introduzione nelle spiagge e negli stabilimenti balneari del litorale ravennate di sedie job, presentato da Samantha Gardin, capogruppo Lega nord, e sottoscritto inizialmente dai consiglieri Daniele Perini (Ama Ravenna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Rosanna Biondi, Massimiliano Alberghini e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega nord), Alberto Ancarani (Forza Italia), Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo Misto), Samantha Tardi (CambieRà), Veronica Verlicchi (La Pigna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune).

In corso di seduta Fabio Sbaraglia, capogruppo Pd, ha chiesto l’introduzione di modifiche, che sono state accolte dalla prima firmataria, tese a evidenziare l’impegno su tale fronte del Comune di Ravenna già dal 2005 con il progetto “Ravenna balneabile”. Il documento è stato quindi sottoscritto anche dai consiglieri Mariella Mantovani (Art. 1 – Mdp), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Chiara Francesconi (Pri). Sono intervenuti: Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Art. 1 – Mdp), Chiara Francesconi (Pri).