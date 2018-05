La crisi del centro storico affonda anche le grandi catene: chiude un altro negozio

La crisi del centro storico non risparmia neanche le grandi catene. Nei mesi scorsi sono stati diversi i negozi del centro ravennate che hanno chiuso i battenti, come la storica bottega aperta dal 1900 in via Cavour, o che hanno annunciato la chiusura imminente, come la libreria. I dati definitivi del 2017 non lasciano spazio a dubbi: lo scorso anno le imprese in provincia di Ravenna, secondo il Registro Imprese della Camera di Commercio, hanno registrato un saldo negativo pari a -328 unità.

E a essere colpiti non sono soltanto i piccoli negozi, ma anche le grandi catene: ha chiuso proprio pochi giorni fa il negozio francese Pimkie situato al civico 83 della centralissima via Cavour, sede di tanti negozi grandi e piccoli, dove ha invece recentemente inaugurato il negozio danese Flying Tiger. Dall'azienda di abbigliamento francese, che come riporta nel suo sito ufficiale impiega 5212 dipendenti in 30 diversi paesi e che nel 2017 ha prodotto un fatturato di 563 milioni di euro, spiegano che per il momento il negozio di via Cavour resterà chiuso e non ci sono informazioni riguardo un'eventuale riapertura, magari in una zona diversa della città.